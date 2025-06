Pri Mladinski knjigi novosti za otroke in praznovanje z Andrejem Rozmanom - Rozo

Ljubljana, 4. junija - Pri Mladinski knjigi so izdali knjižne novosti za otroke Tinka Tonka in druge zgodbe, Pesmice za najmanjši žep, Zgodbe iz snežne dežele, Drevo v soncu in Ko razsaja rimoza. Po mnenju urednice otroškega leposlovja Irene Matko Lukan lahko nagovorijo tudi odrasle. Obenem so proslavili 70. rojstni dan pisatelja in pesnika Andreja Rozmana - Roze.