Večer o Arsenovičevi tožbi zoper mestni svet (4. 6.)

Maribor, 4. junija - Igor Selan v komentarju Od poraza do poraza piše o mariborskem županu Saši Arsenoviču in njegovi tožbi zoper mestni svet. Avtor meni, da je župan tako izgubil še eno bitko v boju za nadzor nad Javnim holdingom Maribor. Poudarja, da je ignoriral pozive svetnikov, naj od tožbe odstopi, in vztrajal vse do konca.