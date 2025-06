Amsterdam, 4. junija - Muzej Rijksmuseum v Amsterdamu je v torek razstavil okoli 200 let star kondom, domnevno izdelan iz ovčjega slepiča. Okrašen je z risbo nune in treh duhovnikov v kočljivih položajih. Obiskovalcem bo za ogled na voljo do konca novembra, poročajo tuje tiskovne agencije.