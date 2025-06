Vreme: Sončno in vetrovno

Ljubljana, 4. junija - Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zapihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne predvsem na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne v severozahodnih krajih okoli 22, drugod od 25 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno in vroče z jugozahodnim vetrom.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je ciklon. Hladna fronta se pomika čez zahodno Evropo proti Alpam. Pred njo z jugozahodnikom k nam doteka topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme z jugozahodnim vetrom, ob Jadranu pa bo pihal jugo. Jutri popoldne bodo spet nastale posamezne plohe ali nevihte, bolj verjetne bodo predvsem v krajih zahodno in tudi severno od nas.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, v četrtek pa zmerno obremenilen.