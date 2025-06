Weinsteinovi odvetniki niso zaslišali nobene priče

New York, 4. junija - Odvetniki nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina na njegovem drugem sodnem procesu zaradi spolnega nasilja niso zaslišali nobene priče. Namesto tega so v sklepnem nagovoru poroto skušali prepričati, da ni kriv spolnih napadov in posilstva, kar mu očita obtožnica, poročajo ameriški mediji.