Newyorške borze končale v zelenem

New York, 3. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje kljub temu, da je Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) znižala napovedi svetovne rasti in kljub opozorilom, da bo carinska politika predsednika ZDA Donalda Trumpa zadušila svetovno gospodarstvo, končali v zelenih številkah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.