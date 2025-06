Predlog zakona o konoplji za medicinske namene s številnimi dopolnili skozi odbor DZ

Ljubljana, 3. junija - Odbor DZ za zdravstvo je danes z glasovi Svobode in Levice prikimal predlogu zakona o konoplji za medicinske in zdravstvene namene. Tako se po novem namreč imenuje zakon, ki je bil danes dopolnjen ne le v naslovu, ampak tudi v skoraj vseh členih. Opozicija v razpravi ni sodelovala, predlogi SD za preložitev in dopolnitev pa so bili zavrnjeni.