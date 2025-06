Na območju Rogaške Slatine našli dve mrtvi osebi

Rogaška Slatina, 3. junija - V Rogaški Slatini so danes našli dve mrtvi osebi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Po prvih ugotovitvah policije gre za sum kaznivega dejanja umora in samomor. Ogled kraja dogodka še poteka, poleg oglednikov Sektorja kriminalistične policije PU Celje sta na kraju tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.