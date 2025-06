Pregled - šport, 3. 6. (torek)

NOVO MESTO - Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo tekmo finala lige OTP banka. V Novem mestu so premagali Krko s 75:73. Za 22. naslov v zgodovini kluba oziroma petega zapored potrebujejo še dve zmagi. Druga tekma bo v četrtek ob 20. uri v Stožicah.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju nadaljuje priprave na prijateljsko tekmo z Luksemburgom, s katerim se bo v gosteh merila v petek ob 19. uri. V slovenskem taboru je nekaj težav, Benjamin Šeško in Adam Gnezda Čerin nista vadila, Jan Oblak pa le v fitnesu, a pravijo, da bo cilj tako v petek kot nato v torek proti Bosni in Hercegovini zmaga.

CORK - Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je prebila v elitno ligo lige narodov. Izbranke Saše Kolmana so na odločilni, zadnji tekmi v skupini 2 lige B v Corku sicer izgubile proti Irski z 0:1, a imele dovolj veliko prednost v medsebojnih dvobojih za prvo mesto in napredovanje.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je tudi po italijanski pentlji ostal trdno na prvem mestu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Prednost 26-letnika pred najbližjim zasledovalcem, Belgijcem Remcom Evenepoelom, se je zmanjšala na 4573 točk. Primož Roglič je po odstopu z Gira zdrsnil na peto mesto svetovne lestvice.

PARIZ - V Parizu sta znana prva polfinalna para v ženski in moški konkurenci. Pri dekletih se bosta pomerili prva igralka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije in zmagovalka zadnjih treh let Poljakinja Iga Swiatek, pri moških pa branilec naslova Španec Carlos Alcaraz ter Italijan Lorenzo Musetti. Alcaraz je v četrtfinalu premagal Američana Tommyja Paula s 6:0, 6:1 in 6:4, Musetti pa je bil boljši od Američana Francesa Tiafoeja s 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. V ženski konkurenci je Sabalenka v dveh nizih premagala Kitajko Zheng Qinwen (7:6, 6:3), Swiatek pa je bila prav tako prepričljiva proti Ukrajinki Elini Svitolini (6:1, 7:5).