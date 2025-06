Prvi polfinale pri moških Alcaraz - Musetti

Pariz, 3. junija - V Parizu sta znana prva polfinalna para v ženski in moški konkurenci. Pri dekletih se bosta pomerili prva igralka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije in zmagovalka zadnjih treh let Poljakinja Iga Swiatek, pri moških pa branilec naslova Španec Carlos Alcaraz ter Italijan Lorenzo Musetti.