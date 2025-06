Na območju Lenta moški napadel žensko

Maribor, 3. junija - Mariborska policija je okoli šeste ure prejela obvestilo, da naj bi se na območju Lenta sprla moški in ženska. Ta se je zatekla v poslovne prostore v bližini, moški naj bi ji sledil in jo po prvih informacijah policije udaril. Policisti so moškega prijeli, ženski pa je bila nudena medicinska pomoč, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.