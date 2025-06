Pregled - svet, 3. 6. (torek)

HAAG - Na Nizozemskem je razpadla vladna koalicija, potem ko je vodja nizozemske skrajne desnice Geert Wilders sporočil, da jo zaradi spora v zvezi z ukrepi glede priseljevanja zapušča njegova Stranka za svobodo (PVV). Z odhodom PVV je koalicija izgubila večino v parlamentu. Nizozemski premier Dick Schoof je že napovedal odstop in predčasne volitve.

SEUL - Na predsedniških volitvah v Južni Koreji je zmagal kandidat levosredinske opozicijske Demokratske stranke Lee Jae-myung. Prejel je približno 49 odstotkov glasov, njegov glavni tekmec iz vladajoče Ljudske stranke (PPP) Kim Moon-soo, ki je že priznal poraz, pa okrog 42 odstotkov. Novoizvoljeni predsednik bo nasledil Yoon Suk-yeola, ki je bil odstavljen zaradi razglasitve vojnega stanja.

GAZA/ŽENEVA - Izraelska vojska je znova streljala na Palestince, ki so pri razdeljevalnem centru na jugu Gaze čakali na pomoč, pri čemer je po navedbah lokalnih oblasti ubila najmanj 27 ljudi. Združeni narodi svarijo, da bi te napade lahko označili kot vojni zločin. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k neodvisni preiskavi.

KIJEV - Ukrajinska varnostna služba SBU je po lastnih navedbah izvedla nov napad na Krimski most, ki Rusijo povezuje s polotokom Krim, ki ga zaseda od leta 2014. Ukrajinska stran je navedla, da je most močno poškodovan, ruske oblasti pa so most začasno zaprle za ves promet.

KIJEV - V ukrajinskih napadih na območja pod nadzorom ruskih sil v regijah Zaporožje in Herson je bila poškodovana energetska infrastruktura, zaradi česar je brez elektrike ostalo več kot 700.000 ljudi. Napadi niso vplivali na delovanje nuklearke v Zaporožju. V ruskem napadu na Sumi so bili v obstreljevanju mesta ubiti najmanj trije ljudje.

MOSKVA - Kremelj je ocenil, da je srečanje predsednikov Rusije, Ukrajine in ZDA v bližnji prihodnosti malo verjetno. Tak vrh bi bil mogoč šele, ko bi ruski in ukrajinski pogajalci dosegli dogovor glede konflikta v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je še dejal, da v pogovorih o Ukrajini ni pričakovati hitrega preboja.

PARIZ - Rast globalnega gospodarstva bo letos in prihodnje leto 2,9-odstotna, je v najnovejši napovedi ocenil OECD. To je 0,2 oz. 0,1 odstotne točke manj od prejšnje napovedi. Kot glavna razloga so v organizaciji izpostavili globalne trgovinske napetosti in zaostrovanje ameriške carinske politike.

VARŠAVA - Poljski premier Donald Tusk je po ponedeljkovi napovedi, da bo parlamentu v bližnji prihodnosti predlagal glasovanje o zaupnici vladi, sporočil, da bo to potekalo 11. junija. Po nedeljskih predsedniških volitvah je čestital zmagovalcu, konservativcu Karolu Nawrockemu, in izrazil upanje na sodelovanje z njim.

ŽENEVA - Iz Sudana je od začetka vojne aprila 2023 pobegnilo približno štiri milijone ljudi, je sporočila tiskovna predstavnica urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce UNHCR. Sklad ZN za otroke (Unicef) je medtem javil, da so v Darfurju oboroženi borci v ponedeljek iz zraka napadli konvoj 15 tovornjakov s pomočjo Svetovnega programa za hrano (WFP) in Unicefa. Umrlo je pet ljudi.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump se bo udeležil vrha zveze Nato, ki bi konec junija potekal na Nizozemskem, je potrdila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Na srečanju naj bi voditelji držav članic pristali na zvišanje obrabnih izdatkov, ki ga že dolgo zahteva Trump.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek poudaril, da morebitni jedrski sporazum Iranu ne bo dovolil bogatenja urana. S tem se je odzval na poročila medijev o domnevnem predlogu, ki bi Teheranu omogočal omejeno bogatenje urana za določen čas.

ULAN BATOR - Mongolski premier Luvsanamsrain Ojun-Erdene je odstopil s položaja, potem ko ni prestal glasovanja o zaupnici v parlamentu. Njegov odstop sledi večtedenskim protestom v prestolnici, ki so jih sprožile fotografije razkošnega življenjskega sloga njegovega sina. Protestniki so premierja obtožili korupcije.

IZMIR - Jugozahodno obalo Turčije je ponoči prizadel potres z magnitudo 5,8. Po prvotnih poročilih ni prišlo do zrušenja stavb, zaradi paničnega napada pa je v letovišču Fethiye preminula najstnica, je pojasnil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Še najmanj 69 ljudi je bilo ranjenih, ko so v paniki skakali z višine.

OTTAWA - Dim iz gozdnih požarov v Kanadi je dosegel tudi Evropo, v prihodnjih dneh pa bo celino doseglo še več oblakov dima, je sporočila evropska služba Copernicus. V kanadskih provincah Manitoba in Saskatchewan se razmere ne umirjajo, oblasti pa pričakujejo, da se bodo požari zaradi vetra in suhega vremena v naslednjih dneh še širili.

LIZBONA - Portugalska policija je na zahtevo nemških oblasti začela novo preiskavo izginotja britanske deklice Madeleine McCann leta 2007. Kot je povedal tiskovni predstavnik policije, bo preiskava do petka potekala blizu obmorskega letovišča Lagos na jugu Portugalske, kjer je izginila tedaj triletna deklica.

HAAG - Odvetniki bivšega poveljnika vojske Republike Srbske Ratka Mladića so na predsednico Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu naslovili prošnjo za predčasen izpust zaradi zdravstvenih in humanitarnih razlogov. Zdravniška služba v zaporu je namreč ocenila, da je 83-letni Mladić hudo bolan in da mu ostaja le nekaj mesecev življenja.

NEW YORK - Generalna skupščina Združenih narodov je izvolila pet novih članic Varnostnega sveta ZN za obdobje od začetka leta 2026 do konca leta 2027, pri čemer je za pet prostih mest kandidiralo le pet držav - Latvija, DR Kongo, Liberija, Kolumbija in Bahrajn.