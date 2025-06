Ob tednu slepih in slabovidnih pozivi k odgovornemu pristopu do problematike slepih

Ljubljana, 3. junija - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v današnji poslanici ob tednu slepih in slabovidnih opozarja, da se slepota in slabovidnost potiskata na rob, da se problematika obravnava parcialno, stihijsko in brez dolgoročnega načrta. Zato v zvezi odločno pozivajo, da je čas za "resen, strateški in odgovoren pristop".

Letošnji teden slepih in slabovidnih so v zvezi odprli 29. maja s strokovnim posvetom za delodajalce z naslovom Se vidimo na delu, ki je bil izraz skupne vizije vključujoče družbe, v kateri tudi slepi in slabovidni dobijo priložnost, da dokažejo svoje znanje, voljo, strokovnost in talent. Zaposlovanje ne more obstajati ločeno od izobraževanja in usposabljanja, so znova opozorili tudi v današnji poslanici.

"Verjamemo, da slepi in slabovidni ne predstavljajo breme, temveč neizkoriščen človeški potencial. Verjamemo, da družba, ki vidi v različnosti vrednost, postaja močnejša. In verjamemo, da skupaj lahko ustvarimo svet, v katerem Se vidimo na delu," so navedli v zvezi. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za enakost, dostojanstvo in priložnosti za vse.

Odločno tudi pozivajo, da je čas za resen, strateški in odgovoren pristop. "Začnimo s tem, da ponovno pričnemo krepiti tiflopedagoško in drugo stroko, ki sodeluje z reprezentativno invalidsko organizacijo. Okrepimo podporo samostojnim specializiranim izobraževalnim ustanovam za slepe in slabovidne," so pozvali v poslanici.

Prav tako menijo, da je treba poskrbeti za umestitev nujnih medicinsko-tehničnih pripomočkov v sistemsko financiranje, za ohranitev dodatka za pomoč in postrežbo za slepe in slabovidne in za stabilno mrežo osebne asistence in dolgotrajne oskrbe, predvsem z izvedbenimi predpisi, ki omogočajo realno ocenjevanje potreb slepih in slabovidnih.