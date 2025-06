Zagorelo na deponiji Marjetica

Koper, 3. junija - Na deponiji Marjetica je danes popoldne zagorel kosovni odpad. Policisti Policijske uprave (PU) Koper so bili o požaru obveščeni ob 16.30 uri. Posredovali so gasilci in požar že pogasili. Kot so za STA pojasnili koprski policisti, območje ni naseljeno, zato ni nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, nastala je večja materialna škoda.