Zagorelo na deponiji Marjetica

Koper, 3. junija - Na deponiji Marjetica je danes popoldne zagorel kosovni odpad. Policisti Policijske uprave (PU) Koper so bili o požaru obveščeni ob 16.30 uri. Posredovali so gasilci in požar že pogasili. Po pojasnilih koprskih policistov območje ni naseljeno, zato ni nevarnosti za življenje in zdravje ljudi.