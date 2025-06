Državno odvetništvo v poročilu za lani izpostavilo nedopustne pritiske na zaposlene

Ljubljana, 3. junija - Zaposleni na državnem odvetništvu, predvsem državne odvetnice, so bili lani pogosteje kot doslej izpostavljeni odkritim grožnjam, pritiskom in očitnim zlorabam pravic, kar je nedopustno, v predgovoru letnemu poročilu za lani opozarja generalna državna odvetnica Ana Kerševan. Podobno doživljajo kolegi iz sodniških in državnotožilskih vrst, dodaja.