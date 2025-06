Dan slovenskih krvodajalcev letos namenjen promociji med mladimi

Ljubljana, 4. junija - V Sloveniji danes tradicionalno obeležujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ Slovenije (RKS) ob tem dnevu opozarja na pomen krvodajalstva in krvodajalcev ter poziva k rednemu darovanju krvi. Letos je namenjen tudi spodbujanju mladih k darovanju krvi.