Župani zgornje Gorenjske za krepitev sodelovanja z avstrijsko Koroško

Kranjska Gora, 3. junija - Župani občin zgornje Gorenjske so se na današnji koordinaciji v Kranjski Gori srečali s predsednikom Slovenske gospodarske zveze v Celovcu Benjaminom Wakounigom, s katerim so se pogovarjali o nadgradnji sodelovanja z avstrijsko Koroško. Izpostavili so več možnosti sodelovanja, med drugim bodo vzpostavili čezmejno koordinacijo županov.