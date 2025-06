Igralki Emmi Thompson nagrada na festivalu v Locarnu

Locarno, 4. junija - Angleška igralka Emma Thompson bo na filmskem festivalu v italijanskem Locarnu avgusta prejela nagrado Leopard Club Award. Izročili ji jo bodo ob premieri trilerja The Dead of Winter v režiji Briana Kirka. Thompson je doslej prejela dva oskarja, zlata globusa, tri bafte, zlatega leva in emmyja.