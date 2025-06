Elitna četverica začenja boje za naslov v ligi narodov

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 3. junija - Nogometaši v ligi narodov bodo v naslednjih dneh v Nemčiji določili zmagovalca četrte izvedbe tega tekmovanja. Zaključni turnir gostita Stuttgart in München. V sredo bo najprej na vrsti polfinale med Nemčijo in Portugalsko v Münchnu, v četrtek pa v Stuttgartu drugi polfinale med Španijo in Francijo. Oba obračuna se bosta začela ob 21. uri.