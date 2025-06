Ministrstvo za finance proti samodejnemu proračunskemu pokrivanju primanjkljaja zdravstvene blagajne

Ljubljana, 3. junija - Ministrstvo za finance nasprotuje vzpostavitvi samodejnega financiranja primanjkljaja zdravstvene blagajne iz državnega proračuna, ki ga predvideva predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Menijo, da je uvedeni prag dveh odstotkov presplošen in ni podprt z jasno ekonomsko utemeljitvijo, so pojasnili za STA.