V Kopru pred novo kopalno sezono dodatno uredili kopališča

Koper, 3. junija - Mestna občina Koper in javno podjetje Marjetica Koper sta pred novo kopalno sezono, ki se je uradno začela z junijem, dodatno uredila kopališča. Na Mestnem kopališču Koper in Kopališču Žusterna so med drugim obnovili lesene površine, v obmorskem parku v Žusterni pa so v zalive dodali rečni prodec in obnovili travnate površine.