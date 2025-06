V savinjsko-šaleški regiji lansko rast prihodkov in zaposlenosti zasenčila neto izguba družb

Velenje, 3. junija - Gospodarske družbe v savinjsko-šaleški regiji so lani zabeležile skupno 15-odstotno rast prihodkov in šestodstotno rast števila zaposlenih. Kljub temu pa je ta regija edina, ki je lani dosegla negativen poslovni izid, kažejo podatki Ajpesa. Kot glavne razloge za to so navedli slabše rezultate v energetiki, rudarstvu in okoljskih dejavnostih.