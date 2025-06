Ljubljana na svetovni lestvici kongresnih destinacij pridobila 11 mest

Ljubljana, 3. junija - Ljubljana je na svetovni lestvici Mednarodnega združenja kongresov in konvencij (ICCA), ki temelji na številu mednarodnih kongresov združenja v posameznem mestu v enem letu, zasedla 39. mesto. To je 11 mest višje kot leto prej. Tovrstna prepoznavnost ima pomembne multiplikativne učinke na lokalno gospodarstvo, so zapisali pri Turizmu Ljubljana.