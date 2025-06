V Arhivu RS razstavo posvetili 120-letnici slovenskega filma

Ljubljana, 3. junija - V pritličju Arhiva RS na Poljanski cesti 40 so opoldne odprli razstavo Od filma do arhiva, ki so jo pripravili ob 120-letnici slovenskega filma in 80-letnici delovanja arhiva kot samostojne ustanove. Na razstavi so s projekcijami, panoji in eksponati predstavljena prva štiri desetletja filmske ustvarjalnosti na Slovenskem.