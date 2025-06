Avtomobilska industrija ponosna na rezultate v vse zahtevnejšem poslovnem okolju

Ljubljana, 3. junija - Slovenska avtomobilska industrija je lahko ponosna na pozitivne rezultate v vse zahtevnejšem poslovnem okolju, so poudarili na današnji inovacijski konferenci Misije GREMO. Kot nujna za nadaljevanje tega trenda so izpostavili vlaganja v raziskave in razvoj. Premier Robert Golob je takšno medsebojno povezovanje podjetij označil za zgled.