Junija v Ljubljani pestro dogajanje, podelili bodo tudi Župančičeve nagrade

Ljubljana, 3. junija - V prestolnici se obeta pestro festivalsko dogajanje, saj se prihodnji teden začenja 17. festival Junij v Ljubljani. Podelili bodo tudi Župančičeve nagrade, najvišja priznanja občine Ljubljana s področja umetnosti in kulture. Za življenjsko delo jo bo letos prejel dirigent in pedagog Uroš Lajovic. Že to soboto pa bo v Centru Rog dogodek Dan soseda.