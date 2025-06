Nevladniki s področja javnega zdravja pozdravljajo dvig trošarin na pivo

Ljubljana, 3. junija - Nevladne organizacije s področja javnega zdravja podpirajo dvig trošarine na pivo, saj da gre za nujen korak v smeri zmanjševanja škodljive rabe alkohola in s tem povezanega bremena kroničnih bolezni ter prezgodnjih smrti. "Zdravje ljudi mora imeti prednost pred interesom alkoholne industrije," so poudarili. Pozvali so tudi k obdavčitvi vina.