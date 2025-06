Rezultati športnovzgojnega kartona 2025 še naprej kažejo slabo telesno zmogljivost otrok

Ljubljana, 3. junija - Slovenski otroci in mladostniki se po upadu telesne zmogljivosti zaradi epidemije še vedno pobirajo prepočasi. Prav vse gibalne sposobnosti fantov in deklet so še vedno daleč pod ravnjo predkoronskega obdobja, so strokovnjaki dejali na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov športnovzgojnega kartona 2025.