V Borovnici odprli prenovljeno železniško postajo

Borovnica, 3. junija - V Borovnici so danes slovesno odprli prenovljeno železniško postajo. Obsežen projekt je bil vreden skoraj 112 milijonov evrov z DDV, 44,5 milijona evrov je bilo nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Dela so potekala od septembra 2022.