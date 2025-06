Večina obtoženih kontrolorjev priznala krivdo za goljufije pri tehničnih pregledih

Ljubljana, 3. junija - Na ljubljanskem sodišču se danes nadaljujejo predobravnavni naroki za kontrolorje tehničnih pregledov, posrednike pri domnevno nečednih poslih in stranke, ki so obtoženi dajanja in jemanja podkupnin pri tehničnih pregledih. Sporazum o priznanju krivde je podpisala večina kontrolorjev tehničnih pregledov, danes je krivdo priznal tudi Bojan Pirnat.