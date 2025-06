Japonska žaluje za legendarnim bejzbolistom

Tokio, 3. junija - Japonska žaluje ob izgubi enega najbolj znanih športnikov v svoji zgodovini. Shigeo Nagashima, ki je bil cenjen kot igralec bejzbola in nato zelo uspešen trener, je umrl v starosti 89 let. Njegovo smrt so potrdili pri ekipi Jomiuri Giants iz Tokia - ekipi, ki jo je Nagashima pomagal proslaviti in jo kasneje treniral. Vzrok smrti ni znan.