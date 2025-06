V Tallinnu začetek članskih bojev ritmičark na EP

Tallinn, 5. junija - Tallin je gostitelj 41. evropskega prvenstva v ritmični gimnastiki. Uvodni dan v sredo so se pomerile mladinske skupinske sestave, danes pa se začenjajo članske kvalifikacije tudi s slovensko udeležbo. V Estonijo so odpotovale Ela Polak v mnogoboju, Brigita Krašovec, ki bo nastopila z obročem, žogo in s trakom, ter Dora Valant s kiji.