OECD znižal napoved globalne gospodarske rasti pod tri odstotke

Pariz, 3. junija - Rast globalnega gospodarstva bo letos in prihodnje leto 2,9-odstotna, je v najnovejši napovedi ocenil OECD. To je 0,2 oz. 0,1 odstotne točke manj od prejšnje napovedi. Kot glavna razloga so v organizaciji izpostavili globalne trgovinske napetosti in zaostrovanje ameriške carinske politike.