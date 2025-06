Pred Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije razstava o prvem ljubljanskem grafičnem bienalu

Ljubljana, 4. junija - Na ploščadi pred Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije (MNSZS) bodo ob 17. uri odprli razstavo Začetek nečesa velikega: Leto 1955 in prva mednarodna grafična razstava. Pripravili so jo ob 70. obletnici prvega grafičnega bienala Ljubljana, fotografije in gradivo pa pripovedujejo o takratnem gospodarskem, političnem in kulturnem dogajanju.