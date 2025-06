Raziskovalci UKC Ljubljana odkrili dva nova genetska vzroka bolezni pri človeku

Ljubljana, 3. junija - Raziskovalci kliničnega inštituta za genomsko medicino UKC Ljubljana so nedavno odkrili dva nova genetska vzroka bolezni pri človeku, so danes pojasnili na novinarski konferenci. Odkrili so gen, povezan z atrofijo vidnega živca, ki lahko povzroči slepoto ter mutacijo genov, ki vodijo do nove skupine bolezni v razvoju možganov.