Ljubljana, 3. junija - Italijanska Mezzana bo od srede do sobote gostila evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah. Na prvenstvu stare celine bodo od slovenskih kajakašev nastopili Anže Urankar, Simon Oven, Nejc Žnidarčič in Tjaš Til Kupsch, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.