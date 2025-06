Procesa proti Combsu in Weinsteinu z obtožbo povezala igralka in model Crystal McKinney

New York, 3. junija - V New Yorku se nadaljujeta sodna procesa proti nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu in glasbeniku Seanu Diddyju Combsu, ki ju je z obtožbo spolnega napada povezala igralka in model Crystal McKinney. Combsa je obtožila že lani, Weinsteina pa letos, poročajo ameriški mediji.