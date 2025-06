Pregled - šport, 2. 6. (ponedeljek)

PRAGA - Nika Glojnarič, atletinja brežiškega kluba, je na memorialu Josefa Odločila v Pragi zasedla drugo mesto v teku na 100 m ovire. V močnem vetru v prsi (-1,2 m/s) je tekla 13,12 sekunde. Pred njo je bila na mitingu bronaste svetovne serije le Nizozemka Maayke Tjin-a-Lim z 12,99. Filip Dominkovič, drugi slovenski predstavnik, je bil sedmi v metu kopja z 72,26 m.

LJUBLJANA - Od 13. do 15. junija bo v Ljubljani potekal 44. Maraton Franja BTC City. Organizatorji največjega rekreativnega kolesarskega dogodka v Sloveniji so danes v Kristalni palači v Ljubljani predstavili trase in organizacijske podrobnosti dogodka. Rekreativni kolesarji in kolesarke se bodo letos lahko preizkusili na sedmih trasah. V nedeljo, 15. junija bosta oba glavna maratona, veliki na 159 km se bo začel ob 9. uri, mali, ki bo dolg 97 km, pa ob 10.30. Maraton Franja, športno-rekreativni dogodek za vse generacije, je od začetka in prve izvedbe leta 1982 doslej prevozilo več kot 150.000 kolesarjev iz 80 držav.

ERIN - Švedska golfistka Maja Stark je v Erinu v zvezni državi Wisconsin v ZDA osvojila svoj prvi major, ko je dvignila pokal na odprtem prvenstvu ZDA. Stark je z 72 udarci v zadnjem krogu ohranila prednost dveh udarcev pred številko 1, Američanko Nelly Korda, ki je na drugem mestu izenačena z Japonko Rio Takeda. Slovenka Pia Babnik se ni uvrstila v rez.

LJUBLJANA - Smučarska zveza Slovenije je sporočila, da so na seji zbora za panogo tek na smučeh sprejeli predlog sestave ekip za olimpijsko sezono 2025/26. Na mestu glavnega trenerja ostaja Norvežan Ola Vigen Hattestad, ki bo v ekipi vodil šest tekmovalcev in dve tekmovalki. V ekipi A bodo ob Evi Urevc in Anji Mandeljc še naprej Miha Šimenc, Nejc Štern in Vili Črv. Miha Ličef, Anže Gros in Valerij Gontar pa so sicer člani ekipe B, ki pa prav tako trenirajo pod vodstvom Hattestada.

SZEKESFEHERVAR - Slovenske kegljačice so na ekipnem svetovnem prvenstvu na Madžarskem v boju za prvo mesto v skupini igrale neodločeno 4:4 s Hrvaško (3623:3638) in končale kot druge. Tako se bodo v boju za polfinale v sredo pomerile bodisi z Nemčijo ali Srbijo.

PARIZ - Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu sta se danes v četrtfinale uvrstila prvi nosilec Jannik Sinner in šesti Novak Đoković, slednji je pri tem dosegel jubilejno stoto zmago na igriščih Rolanda Garrosa. Pri ženskah se je zataknilo tretji nosilki Jessici Pegula, napredovala pa je druga, njena ameriška rojakinja Coco Gauff.