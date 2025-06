Evropske borze zaradi zaostritve trgovinske vojne v rdečem, nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 2. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnji dan večinoma končali obarvani v rdeče. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi vnovičnega zaostrovanja trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko v zadnjih dneh. Nafta se draži, okrepil se je tudi tečaj evra.