SD predlaga umik predloga zakona o konoplji iz seje odbora za zdravstvo

Ljubljana, 2. junija - Poslanska skupina SD predlaga umik predloga zakona o konoplji iz dnevnega reda torkove seje odbora DZ za zdravstvo. Na predlog so vložena številna dopolnila in več pripomb, z umikom točke pa bi po mnenju SD zagotovili dodaten čas za seznanitev z vsebino, posvetovanja in usklajevanja, s pomočjo katerih bo mogoče ustrezno dopolniti predlog zakona.