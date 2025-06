Strategiji nevladnega sektorja in prostovoljstva v zaključni fazi medresorskega usklajevanja

Ljubljana, 2. junija - Svet vlade za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na seji obravnaval osnutka strategij razvoja prostovoljstva in razvoja nevladnih organizacij do leta 2030, ki sta v zaključni fazi medresorskega usklajevanja in bosta predvidoma do jeseni sprejeti na vladi, so sporočili z ministrstva za javno upravo.