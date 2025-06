Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 2. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,17 odstotka in sklenil pri 2171,85 točke. Vlagatelji so opravili za 3,51 milijona evrov prometa, k čemur so z 2,59 milijona evrov daleč največ prispevale delnice Krke. Njihov tečaj je pridobil 1,09 odstotka.