Znani letošnji nagrajenci Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev

Ljubljana, 2. junija - Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev je razglasilo letošnje prejemnike nagrad na področju filma, televizije in sinhronizacije. Prejmejo jih Milena Zupančič in Boris Juh za življenjsko delo, Nika Rozman in Jurij Drevenšek za igralske dosežke, Vesna Slapar za sinhronizacijo in Petra Trampuž Bocevska za doprinos h kakovosti igralskih izvedb.