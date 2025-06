EU bi lahko protiukrepe na ameriške carine odmrznila predčasno

Bruselj, 2. junija - EU bi lahko protiukrepe v odziv na ameriške carine uvedla pred iztekom trimesečnega premora sredi julija, so danes v odziv na napoved zvišanja carin na uvoz jekla in aluminija v ZDA na 50 odstotkov sporočili v Bruslju. Obenem so poudarili, da ostajajo zavezani pogajanjem o trgovinskem sporu, ki jih strani pospešujeta.