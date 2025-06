V Belgiji s spermo darovalca z gensko mutacijo oplodili več deset žensk

Bruselj, 2. junija - V Belgiji se je s pomočjo sperme darovalca z gensko mutacijo, ki poveča možnosti za raka, od leta 2008 do 2017 rodilo 52 otrok, je v petek razkrilo belgijsko ministrstvo za zdravje. Moški je bil sicer dobrega zdravja, brez družinske zgodovine raka in so ga večkrat tudi testirali v skladu z zakonodajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.