Na stopnišču mariborskega gradu stvaritve malih mojstrov na temo strpnosti

Maribor, 3. junija - Pokrajinski muzej Maribor vabi na ogled del z likovnega natečaja Velike stvaritve malih mojstrov, v katerem so letos sodelovali otroci iz vse Slovenije. Na občasni razstavi na baročnem stopnišču mariborskega gradu so izbrana dela otrok, ki so ob letošnjem mednarodnem letu miru ustvarjali na temo strpnosti, sprejemanja različnosti in nenasilja.