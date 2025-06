Za Papiča ključna priprava novega zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 2. junija - Ob tretji obletnici vlade so na ministrstvu za visoko šolstvo predstavili pregled dela in načrte. Visokošolski minister Igor Papič na prvo mesto postavlja pripravo novega zakona o visokem šolstvu, ki predvideva znaten dvig financiranja visokega šolstva. Izpostavil je tudi nadaljevanje izjemnega investicijskega cikla v visoko šolstvo in znanost.