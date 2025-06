Ormoška občina pred pomembnimi razvojnimi koraki

Ormož, 6. junija - Občina Ormož ob letošnjem občinskem prazniku znova pripravlja vrsto dogodkov. Ti bodo potekali od 6. do 21. junija in bodo povezali šport, kulturo, mladino, gospodarstvo, turizem, duhovnost in druženje. Razlogov za praznovanje imajo kar nekaj, saj se občina zadnja leta hitro razvija. Letos načrtujejo za 16 milijonov evrov naložb.