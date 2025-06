Okoljski ministri sredozemske regije v Portorožu izpostavili sodelovanje pri energetski varnosti

Portorož, 2. junija - V okviru slovenskega predsedovanja skupini MED9 so se v Portorožu zbrali ministri za energijo, okolje in podnebje devetih sredozemskih članic EU. Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, so letošnje srečanje namenili poglobitvi sodelovanja na področjih energetske varnosti, trajnostnega razvoja in podnebne odpornosti v sredozemski regiji.